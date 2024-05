Stesso stadio - stessa porta | stavolta il gol di Osimhen conta meno Un 1-1 diverso a Udine

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2024)il gol di. Un 1-1È facile quando devi scrivere di Real Madrid-Manchester City. Il mestiere si vede quando devi racrese-Napoli del 6 maggio 2024. Partita che per gli azzurri ha un tasso di inutilità pari alla percentuale di umidità dell’indiana Cherrapunji. Lottare per un posto in Conference League un anno dopo aver vinto lo scudetto, è una di quelle prove che la vita pone per ricordarti che la ruota gira e che non bisogna mai cullarsi sugli allori. Per l’se di Fabio Cannavaro è, i friulani si giocano la salvezza. A inizio match sono a pari punti col ...