Sora Sequestro di bastoni - fumogeni e bottiglie durante incontro di calcio Sora-Avezzano

(Di lunedì 6 maggio 2024)– Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di, impegnati nel servizio di Ordine Pubblico presso lo Stadio “Tomei” di, in occasione dell’di”, hanno sequestrato numerosi oggetti chiaramente individuabili come contundenti ed atti ad offendere oltre ad alcuni. Si tratta di 52della lunghezza di circa L'articolo Temporeale Quotidiano.

I locali hanno una notevole tifoseria e cercano punti salvezza, rossoblù senza Magi Galluzzi Senigallia , 27 Marzo 2024 – Turno infrasettimanale e poi sosta per la Vigor Senigallia che giovedì 28 marzo alle ore 14.30 scende sul campo in sintetico ...

Gara sofferta, decide Baldini, Pesaresi fa 300 e Tomba è monumentale in difesa.Le forze dell’ordine impediscono un innocuo striscione ai tifosi Vigor ini, che se ne vanno per protesta dopo aver pagato Senigallia , 28 Marzo 2024 – La Vigor ...

“Ingresso gratuito a tutte le persone di colore per il match casalingo di campionato contro l’Avezzano“. Questa L’iniziativa del Sora Calcio – club militante nel girone F di Serie D – per l’ultima partita della stagione. Lo scorso 21 aprile, il ...

I bianconeri affronteranno lo United Riccione: “Abbiamo raggiunto nove risultati utili consecutivi. Sarebbe bello arrivare in doppia cifra” - I bianconeri affronteranno lo United Riccione: “Abbiamo raggiunto nove risultati utili consecutivi. Sarebbe bello arrivare in doppia cifra” - La struttura sportiva ospiterà TMT Tanks&Trailers Day, una giornata di divertimento e giochi per tutta la famiglia nel complesso rugbystico di San Benedetto del Tronto.

Serie D girone F: Avezzano-Samb nella semifinale playoff del 12 maggio - Serie D girone F: Avezzano-Samb nella semifinale playoff del 12 maggio - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima giornata e ultimi verdetti nel girone F di serie D. Ai playoff L’Aquila-Roma City e Avezzano-Samb (in caso di parità dopo i supplementari, in finale vanno le squadre ...

Serie D, risultati e classifica - Serie D, risultati e classifica - Giunge al termine un'altra stagione di serie D, andiamo a vedere i risultati di quest'ultima giornata, con la nuova classifica e i verdetti di questa stagione regolare. Finisce 1-1 il derby molisano t ...