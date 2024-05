Sonic Rumble - il prossimo spin-off della saga in stile Fall Guys anticipato da un leaker?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo il lancio di: Superstars nell’ottobre 2023, sembra che Sega stia per annunciare ilgioco dedicato a. Secondo ilMidori, si tratterebbe di, uno-off per dispositivi mobili ispirato a: Ultimate Knockout. Sega avrebbe già registrato diversi domini per il gioco, tra cui.com, preview-.sega.com e.sega.com, sebbene non siano ancora accessibili. Non è l’unico rumor a suggerire che Sega stia lavorando su un titolo mobile dedicato ain. A marzo, un ...

Rumor: Sonic Fall Guys-Inspired Spin-Off Name Gets Leaked - Rumor: sonic Fall Guys-Inspired Spin-Off Name Gets Leaked - A notable leaker reveals the final name of an upcoming sonic the Hedgehog battle royale spin-off that is reportedly similar to Mediatonic's Fall Guys.

