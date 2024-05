SOCIAL – Milan - i tifosi stanno con Olivier Giroud |  ci manchi già…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 6 maggio 2024), nonostante una prestazione non al topè riuscito a timbrare il cartellino: inon sono pronti al suo addio… Tre partite, le ultime dicon la maglia del. Sì, perché a fine stagione l’attaccante francese ha deciso di non prolungare il contratto per un’ulteriore stagione, per trasferirsi in MLS (Los Angeles FC) a concludere la carriera. La domanda che si fanno iè: come farà il Diavolo senza colui che in questi anni si è preso la scena ed è diventato uno dei punti di riferimento della squadra? La risposta è difficile da trovare. Lo abbiamo visto anche nel pareggio contro il Genoa. La formazione rossonera non ha giocato una bella partita ed è stata in difficoltà per diversi momenti, poi però, ci ha ...