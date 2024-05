Siziano - violenta lite coi genitori | lancia un portacenere e manda la manda in Rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Pavia), 6 maggio 2024 - E' stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. L'uomo, 33enne di, imprenditore, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. E la madre, 67enne, è ricoverata nel reparto didel Policlinico San Matteo di Pavia, in pericolo di vita. Nella notte tra domenica e oggi, lunedì 6 maggio, i militari della stazione di Bereguardo sono intervenuti per l'ennesima, scoppiata verso le 23 di ieri, tra il figlio 33enne e idi 66 e 67 anni. Un litigio, come pare i numerosi precedenti, provocato dalle continue richieste di denaro, che hanno fatto scattare anche l'ipotesi di reato di tentata estorsione. La ...