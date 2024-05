Sinner - attento a quei due | il rischio è altissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 6 maggio 2024), ilche corre a questo punto è davvero: non c’è un granché da fare, se lo dice lui allora è vero. All’incirca un mese fa, una notizia del tutto inaspettata ha sconvolto il mondo del tennis. Dalla sera alla mattina, il numero 1 del mondo ha rotto con il suo storico coach, Goran Ivanisevic. Sulla panchina di Nole non è ancora arrivato un degno erede dell’allenatore croato. E non è detto, per la verità, che Novak Djokovic voglia affidarsi a qualcuno. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itNei giorni scorsi ha affermato, infatti, di sentirsi libero, a questo punto della sua carriera, di non essere allenato da nessuno. Non è dato sapere, quindi, benché il nome di Nenad Zimonjic come suo papabile nuovo tecnico continui a circolare con una certa insistenza, se il serbo farà di testa sua o se, invece, ...