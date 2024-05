Simon & The Stars - i segni più fortunati a Maggio | la classifica

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 6 maggio 2024) – Nei giorni scorsi Paolo Fox e Ada Alberti hanno delineato l’oroscopo dell’intero mese di. Ieri a “Citofonare Rai Due”,; Theha fatto delle previsioni di carattere settimanale. Il famoso astrologo ha stilato ladeipiùdal sei al dodici di. Al primo posto? Beh, svetta qualcuno che non si vedeva da tempo. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di2024: tutte le previsioni Leggi anche: Meteo, torna il caldo in Italia: ecco dove e quando Partiamo dagli ultimi posti. In dodicesima posizione l’Acquario: «Non si può dire che le cose vadano male, ma c’è grande fatica, un forte senso di ...