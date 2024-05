Siena - Torselli Fdi | In Europa per difendere il Palio Il sottosegretario La Pietra | Il Palio non si tocca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024), 5 maggio 2024 – E’ stato come fare un tuffo nel passato la festa organizzata per il pensionamento di Mauro Marruganti, dopo 40 anni in polizia. Sostituto commissario coordinatore della questura die per anni alla guida del sindacato Fsp della polizia, sia a livello provinciale che regionale, ieri ha riunito nella società di Castelsenio in Tartuca, la sua Contrada, tantissimi amici contradaioli e colleghi, anche di altre forze di polizia. Oltre che numerosi esponenti di spicco di Fratelli d’Italia a livello nazionale. Fra questi ilper le politiche agricole alimentari e forestali, con delega all’ippica, Patrizio Giacomo Lache, a margine della festa, sollecitato sulle future decisioni che verranno prese dal Governo per superare l’ordinanza Martini è stato lapidario: «Il ...