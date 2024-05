Si schianta con l’auto lungo l’Appia e muore | cordoglio per la scomparsa di Maicol Aveva solo 33 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Si chiamavaMattei ed33l’uomo che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenutola via Appia nella notte tra sabato e domenica, nel territorio del comune di Fondi. Stando a quanto ricostruito dalle autoritàvettura guidata dal 33enne residente a Terracina, procedeva in direzione Terracina-Fondi quando, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo fuori strada ed andando ad impattare contro un albero posto a margine della sede stradale, ne è nata una carambola conche è tornata in strada investendo un’altra vettura che procedeva nello stesso senso di marcia, guidata da 20enne residente a Fondi, a bordo della quale c’erano anche 4 passeggeri, tutti giovani, tra i 19 e i 24 ...