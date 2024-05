Sfregia l' ex fidanzata con l' acido e accoltella il suocero per strada

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un'aggressione brutale, per, davanti ai passanti. Una donna di 37 anni è statata con l', mentre il padre della donna, di 71 anni, è statoto. È successo poco prima delle 13 di oggi, lunedì 6 maggio, in via Ciro Menotti a Varese. L'aggressione è avvenuta per...

Modena , 2 maggio 2024 – attraversava la strada sotto la pioggia battente, con un ombrello per coprirsi, quando è stata investita : è morta dopo due ore dal ricovero in ospedale una donna di 84 anni, A.A., in seguito all’ Incidente avvenuto il primo ...

Marudo (Lodi), 4 maggio 2024- Esce di strada con l’auto e finisce in un canale con acqua, ferita una donna . Paura, durante la percorrenza della strada provinciale 123 di Marudo, per una donna al volante della propria auto. La conducente, di 62 ...

