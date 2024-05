Sfida allo spopolamento a Mantova | qual è la situazione oggi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ogni anno che passa losi allarga. Da problema dei piccoli borghi montani è diventato un allarme che riguarda anche alcune città di media grandezza e, addirittura, alcuni capoluoghi di provincia. Un esempio èdove l’amministrazione comunale combatte la fuga dei residenti con i bandi “Benvenuti in città” e “Abitare Borgochiesanuova” che erogano contributi rispettivamente a favore degli under 36 che decidono di trasferirsi in città e delle famiglie con un Isee tra i 14.000 e i 40.000 euro. Il problema, in realtà, investe l’intera provincia, all’interno dellae 16 comuni su 64 sono ad alto rischioe altri 16 sono a rischio moderato. In pratica, metà dei comuni della provincia hanno un grosso problema da risolvere. Le cause delloa ...

