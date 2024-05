Serie A - Salernitana-Atalanta 1-2

(Di lunedì 6 maggio 2024) 19.55 Rimonta degli orobici, ora al 5° posto. Miranchuck di poco a lato, poi Hateboer non riesce a risolvere una mischia. Al 18' grande iniziativa di Tchaouna che sterza in area e batte Carnesecchi.Reazione confusa dell'. Lookman sciupa. Nella ripresa, Carnesecchi preciso sul fendente di Tchaouna. Gli orobici salgono di giri.Sponda di Pasalic, Scamacca puntuale per il pari (57'). E al 63' sventola dalla distanza di Koopmeiners per il sorpasso. Legowski ha il colpo del pari, Hateboer evita il gol a portiere battuto.

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Atalanta , match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Arechi i campani, già retrocessi, ospitano l’unica squadra a lottare ancora su tre tavoli in Italia: la Dea ...

Salernitana-Atalanta 1-2: il tabellino - salernitana-atalanta 1-2: il tabellino - salernitana-atalanta 1-2 (primo tempo 1-0) Marcatori: 18` Tchaouna (S), 12` st Scamacca (A), 18` st Koopmeiners (A) SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis (1&pr.