Sergio | Napoli? Sono state fatte scelte affrettate

(Di lunedì 6 maggio 2024) Raffaele, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Si è fatto un’idea dei motivi di una stagione deludente come quella degli azzurri? “Un po’ l’appagamento, un po’ qualche scelta affrettata. Non si è avuto il giusto equilibrio nel resistere sulleiniziali. Si è seguita l’opinione popolare sull’esonero di Garcia e questo può aver influito sul prosieguo della stagione. Non era facile sostituire Spalletti, ma quando si sceglie un tecnico, bisogna avere la forza di sostenerlo e garantirgli più tempo. Da questo si capisce se è l’allenatore giusto. La fretta ha portato a questa mancanza di equilibrio”. L’errore, dunque, è proprio quello di non aver dato fiducia e tempo a Rudi Garcia? “Spalletti ha fatto qualcosa di straordinario. Spiega, poi, ...