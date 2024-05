Senaldi | un altro italiano in cella e la sinistra incolpa la Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Matteo Falcinelli, fino alla notte del 24 febbraio scorso, era un ragazzo molto fortunato. Uno spoletino in trasferta negli Usa per frequentare un costoso master all'Università Internazionale della Florida. Non proprio un ragazzo come tanti, visto che poteva permettersi di passare la serata in lussuosi locali di spogliarelliste, dove si arriva a pagare anche 500 dollari per mezz'ora in dolce compagnia. Beninteso, lui sostiene di esserci finito per caso, scambiando il night per un bar qualsiasi, e di aver consumato solo una birra e un cuba libre, ma questo non è poi così rilevante ai fini della storia. Il giovane è assurto agli onori della cronaca, giudiziaria e politica, per via di tre video che lo immortalano tumefatto e incaprettato per tredici minuti, con le mani legate ai piedi, mentre la polizia lo arrestava e lo traduceva in carcere, dove è rimasto tre giorni e dove avrebbe ...