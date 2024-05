Sei aborti su dieci potevano essere evitati

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le ricerche dimostrano che nella maggior parte dei casi interrompere la gravidanza non è una scelta libera: spesso le donne cercano aiuto ma non lo trovano. L’attivista pro vita: «Troppi pregiudizi su noi volontari». Sono la riproposizione delle antiche «ruote degli esposti» e permettono di consegnare il proprio bambino anonimamente. In media così vengono salvati due piccoli ogni anno. Lo speciale contiene due articoli.