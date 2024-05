Se sì - lo voglio è di luss - la location è tutta tricolore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) «Posso dire una follia? Vuoi sposarmi?». «Posso dire una follia ancora più folle? Sì!». Di follia in follia è un attimo ritrovarsi a celebrare il fatidico giorno delle nozze in unada mille e una notte. La migliore al mondo per i matrimoni dio sembrerebbe essere Villa La Rondinaia di Ravello. Così hanno appena stabilito gli Amour Forums, evento internazionale di spicco nel settore del wedding d'eccellenza. La Rondinaia, storica dimora a picco sul mare che fu per 33 anni il buen retiro dello scrittore statunitense Gore Vidal, è stata insignita del «Love Travel Award» nella categoria «Best Wedding Venue», da esperti del settore. Sono stati loro a decretare questa incantevole villa - che ha ospitato in passato anche la principessa Margaret e Paul Newman, Leonard Bernstein e Mick Jagger - dimora da sogno, l'ideale per le più romantiche ...