Se n’è andato Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore dei grandi film

(Di lunedì 6 maggio 2024)nel mondo delper lache ha detenuto uno dei record più curiosi: ha recitato in due degli unici tredella storia delche si sono aggiudicati 11 premi Oscar, Titanic e Il signore degli anelli. L’annuncio dellaè stato dato dal suo agente Lou Coulson alla Bbc, lasciando nel dolore la famiglia e chi si era affezionato ai suoi personaggi sullo schermo. Nato a Manchester il 17 dicembre 1944, aveva esordito alnel 1982 in “Gandhi” (1982) di Richard Attenborough (1982), per avere poi uno dei suoi primi ruoli da co-protagonista con “Il Bounty” (1984) di Roger Donaldson. Tra gli altri suoifigurano: “Le montagne della luna” (1990) di Bob Rafelson, “Spiriti nelle tenebre” ...

Ha destato molta commozione la morte dello scrittore Paul Auster , scomparso il 30 aprile per un cancro a 77 anni. Noi lo ricordiamo anche come regista.

The Fall Guy: ecco come Ryan Gosling ha salvato Emily Blunt dall'annegamento sul set - The Fall Guy: ecco come Ryan Gosling ha salvato Emily Blunt dall'annegamento sul set - Nel corso di una nuova intervista, Ryan Gosling ha rivelato come ha salvato la co-star Emily Blunt dall'annegamento durante le riprese di The Fall Guy.