Se lo ‘Scansuolo’ diventa l’Inter

(Di lunedì 6 maggio 2024) A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Alzi la mano chi prima e soprattutto dopo il risultato di Sassuolo-Inter non abbia pensato al vecchio detto che Andreotti riferiva alla politica, ma da noto appassionato avrebbe potuto applicare tranquillamente al pallone. La penultima in classifica che vince contro i campioni d’Italia. Contro la corazzata che in stagione ha perso solo due partite (l’altra era l’andata). Contro una macchina da gol che segnava da 42 partite di fila, e ieri è rimasta a secco. Riassunto: il Sassuolo di Carnevali che vince il match da ultima spiaggia controdell’amico Beppe Marotta. Premessa: chi scrive non crede e non crederà mai alla maldicenza da tutti più o meno chiacchierata delle ultime ore. Cioè che dopo anni di affari sul mercato e di un atteggiamento a volte arrendevole tanto da valere l’immeritato soprannome di ...