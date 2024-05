Sciopero trasporti 6 maggio 2024 - quali sono i mezzi a rischio | orari e fasce garanzia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Da Torino a Napoli e Roma: l’astensione dal lavoro del personale coinvolto è di 24 ore, anche se con modalità differenti a seconda dei territorideidi trasporto oggi, martedì 6. A proclamare la protesta in tutta Italia è l'USB Lavoro privato per rivendicare 'Salario, Sicurezza e Diritti' per la categoria.

(Adnkronos) – Sciopero dei mezzi di trasporto oggi, martedì 6 maggio 2024 . A proclamare la protesta in tutta Italia è l'USB Lavoro privato per rivendicare 'Salario, Sicurezza e Diritti' per la categoria. L’astensione dal lavoro del personale ...

Milano. Sciopero mezzi, la situazione: M4 chiusa, M2 parzialmente - Milano. sciopero mezzi, la situazione: M4 chiusa, M2 parzialmente - (Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2024 – M2 resta in servizio solo tra Abbiategrasso e Gobba. Chiudono le tratte Gobba-Cologno, Gobba-Gessate, Famagosta-Assago. Chiusa M4. Riapre dopo le 15. Il se ...

Per sciopero a Roma metro A chiusa, B e C in servizio - Per sciopero a Roma metro A chiusa, B e C in servizio - Servizio bus, filobus e tram: possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee, sino alle ore 17. Lo rende noto l'ufficio stampa di Roma servizi per la mobilità in relazione allo sciopero ...