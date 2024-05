Sciopero Rai - la stoccata di Fiorello | Il ministro Lollobrigida condurrà il Tg1…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 6 maggio 2024) A via l’ultima settimana di VivaRai2, che parte all’insegna dell’ironia. “La Rai è in subbuglio, ma quando mai non lo è? C’è una polemica al giorno». Parole di, che affronta il tema dellodei giornalisti Rai e ironizza: «Il Governo nega qualsiasi forma di ingerenza. Lo confermerà oggi stesso ilalla conduzione del Tg1». Inizia così l’ultima settimana di «VivaRai2!»: spettacolo e ospiti d’eccezione per il rush finale del mattino show condotto dacon Biggio, Casciari e tutta la banda. Al glass del Foro Italico oggi doppia visita. L’ospite musicale è stato Raf, che ha celebrato i 40 anni della sua «Self Control» e di carriera annunciando inoltre un concerto evento che si terrà a novembre al Forum di Assago. Poi Sofia Goggia, protagonista di una serie di gag ...