(Di lunedì 6 maggio 2024) È una parte di quel retaggio di renzismo che in qualche modo ossessiona – ancora oggi – il Pd. Ovviamente, l’adesione della segretaria nazionale dem al referendum promosso dalla Cgil per abrogarlo ha scatenato un polverone. Tanto interno quanto esterno. La corrente più riformista del partito reputa per lo meno avventata questa scelta ma soprattutto intempestiva l’uscita. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha addiritturato di “appiattimento del partito sulle posizioni di Landini”. La prospettiva consegnata a Formiche.net dall’ex ministro del Lavoro, Maurizio, è forse ancora più drastica. “Non solo una parte importante del sindacato ma anche i due principali partiti di opposizione guardano al lavoro con la testa rivolta al”, dice. Ellyfirma il referendumil ...

Scelte di campo che più diverse non potrebbero essere, messaggi opposti agli italiani in attesa del faccia a faccia televisivo che le vedrà incrociare le lame a fine mese davanti a qualche milione di elettori. Giorgia Meloni passa la domenica tra ...

Scelte di campo che più diverse non potrebbero essere, messaggi opposti agli italiani in attesa del faccia a faccia televisivo che le vedrà incrociare le lame a fine mese davanti a qualche milione di elettori. Giorgia Meloni passa la domenica tra ...

Schlein contro il Jobs act nega il riformismo e si arrocca al passato. Parla Sacconi - schlein contro il Jobs act nega il riformismo e si arrocca al passato. Parla Sacconi - È una parte di quel retaggio di renzismo che in qualche modo ossessiona – ancora oggi – il Pd. Ovviamente, l’adesione della segretaria nazionale dem al referendum promosso dalla Cgil per abrogarlo ha ...

Abolizione Jobs Act: la Pd Elly Schlein firmerà i referendum della Cgil - Abolizione Jobs Act: la Pd Elly schlein firmerà i referendum della Cgil - Elly schlein firmerà per il referendum sul Jobs Act. La segretaria del Pd, ha sciolto la riserva in merito all’iniziativa promossa dalla Cgil. Il sì della ...

Jobs act: polemiche e scintille nel Pd. Schlein firma il referendum della Cgil per abolire la legge - Jobs act: polemiche e scintille nel Pd. schlein firma il referendum della Cgil per abolire la legge - Il jobs act 'non è una sorpresa che avrei firmato il referendum per l'abrogazione della legge'. Anche perchè - spiega stamani la segretaria dem, Elly schlein- nel 2015 ero in piazza con la cgil per d ...