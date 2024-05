Schianto contro le auto parcheggiate - donna in ospedale

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoIncidente nel pomeriggio di lunedì 6 maggio in viale Jonio a San Vito, Taranto. Unaa bordo della sua, per cause ancora da accertare, ha perso illlo del mezzo finendo per schiantarsialcunein sosta. Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e sanitari del 118. La, che era alla guida di una Suzuki Space è finita all’Santissima Annunziata e non si conoscono le sue condizioni.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.