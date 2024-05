Scelgo l’orso - gli uomini mi fanno paura Il sondaggio choc delle donne

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 6 maggio 2024) In fondo il caso in Trentino Alto Adige (ricordate?) aveva già mandato un segnale: in questo nostro strano mondo occidentale, è più facile trovare 10 persone disposte ad accoppare un uomo che 10 pronte ad abbattere un orso colpevole di aver ucciso un runner. La conferma, sempre che ve ne fosse la necessità, arriva da uno stranoche sta diventando virale su Tik Tok. Un profilo di notizie, cultura ed intrattenimento ha rivolto una domanda semplice semplice ad alcune ragazze e la risposta che va per la maggiore lascia di stucco: “Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti imbatterti in un uomo o in un orso?”. A rigor di logica, non vi sarebbero dubbi. E invece leintervistate preferirebbero trovarsi di fronte un grande carnivoro che un uomo in carne ed ossa. Il video, che ha raggiunto ormai 16 milioni di visualizzazioni in tutto il ...