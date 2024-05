Scandalo travolge mondo dello sport dilettantistico a Latina | finte sponsorizzazioni per 17 milioni di euro | Così frodavano il fisco

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza disu delega della Procura della Repubblica di– dott. Giuseppe Miliano, è stata ipotizzata la commissione di un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell’area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie. Le indagini, secondo l’ormai consolidato approccio trasversale del Corpo, sono consistite oltre che in riscontri contabili nell’ambito delle tradizionali ispezioni tributarie, anche in mirate indagini di polizia giudiziaria ed investigazioni economico – finanziarie, che hanno consentito di ricostruire nel complesso false fatturazioni per oltre 17di, con lo ...

Latina – Liliane Murekatete , moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, ha presentato una denuncia in Procura a Latina per sostituzione di persona e falso in atto pubblico, chiedendo l’acquisizione degli atti originali della cooperativa Karibu . Nella ...

Milei contro Pedro Sanchez, si occupi delle accuse di corruzione - Milei contro Pedro Sanchez, si occupi delle accuse di corruzione - Le allusioni del ministro dei trasporti spagnolo Oscar Puente su un presunto consumo di "sostanze" da parte del presidente argentino Javier Milei hanno suscitato una dura risposta da parte di Buenos A ...

Milionaria sequestrata in casa per 10 anni dal suo autista a Rio - Milionaria sequestrata in casa per 10 anni dal suo autista a Rio - scandalo nell'alta società brasiliana: una nota milionaria ha accusato il suo autista di averla tenuta sequestrata nella sua stessa abitazione riducendola sul lastrico. (ANSA) ...

Scandalo Karibu, il giudice fissa un termine per gli irreperibili - scandalo Karibu, il giudice fissa un termine per gli irreperibili - Il giudice per l’udienza preliminare Clara Trapuzzano Molinaro, ha stabilito un termine per i due irreperibili per lo scandalo Karibu, relativo al reato di evasione fiscale. Sul banco degli imputati R ...