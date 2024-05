Scambio elettorale politico mafioso | 7 Arresti a Napoli e Cercola

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio edei Carabinieri e DDA. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Torre Del Greco stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale disu richiesta della DDA partenopea a carico di 7 persone. I destinatari sono ritenuti gravemente indiziati di, associazione per delinquere finalizzata alla corruzionee di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal ...

Alessandro Cattaneo , esponente di Forza Italia, in esclusiva ai nostri microfoni: “I nostri parlamentari locali hanno chiesto una verifica, non lo scioglimento”. “In relazione al provvedimento di accesso ispettivo nei confronti del Comune di Bari , ...

ELEZIONI I cattivi esempi in politica non vengono più nascosti - ELEZIONI I cattivi esempi in politica non vengono più nascosti - Dunque, stanno tornando di moda i soprannomi, ossia le scumàgne (Bruno Pezzini, il dialetto lodigiano). Una volta, tanto tempo fa, nella bassa lodigiana, Giuàn paiéta era un vecchietto che vendeva ang ...

Elezioni, Mario Nicola Campanella guida Revello Impegno Comune - Elezioni, Mario Nicola Campanella guida Revello Impegno Comune - Dodici candidati in lista con il medico ginecologo che sfida il sindaco uscente. Giovedì 16 maggio si terrà la presentazione ...

Democrazie alla prova: "Serve una politica comunitaria contro la falsa informazione" - Democrazie alla prova: "Serve una politica comunitaria contro la falsa informazione" - Marina Calloni, ordinaria di Filosofia politica e sociale all’Università di Milano Bicocca "I partiti non riescono più a costruire il consenso, per questo cedono al populismo".