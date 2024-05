(Di lunedì 6 maggio 2024) Le parole del difensore dell’in vista della sfida contro ladi oggi: nel mezzo la semifinale d’Europa League Ai microfoni di DAZN, ecco le parole del difensore dell’Giorgiosulla gara contro la. «Europa League?alle nostre partite da affrontare, partendo da oggi dando il massimo anche in

Scalvini su Salernitana Atalanta: «MARSIGLIA Dobbiamo pensare adesso al campionato. Siamo stimolati» - scalvini su salernitana Atalanta: «MARSIGLIA Dobbiamo pensare adesso al campionato. Siamo stimolati» - Le parole del difensore dell’Atalanta scalvini in vista della sfida contro la salernitana di oggi: nel mezzo la semifinale d’Europa League Ai microfoni di DAZN, ecco le parole del difensore ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: match iniziato in un clima surreale! - LIVE TS - salernitana-Atalanta: match iniziato in un clima surreale! - 17:58 - Squadre in campo, salernitana con completo nero con bordi granata, Atalanta con la casacca bianca. Pochissima gente sugli spalti e nessun coro dalla Curva Sud.

Salernitana-Atalanta, formazioni ufficiali: turnover granata, le scelte su Scamacca e Touré - salernitana-Atalanta, formazioni ufficiali: turnover granata, le scelte su Scamacca e Touré - Allo stadio Arecchi di Salerno si sfidano salernitana e Atalanta, match valido per la 35° giornata di Serie A. La squadra di Colantuono, ormai retrocessa, con ...