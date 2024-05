Sardegna | muore a 22anni sulla moto che si schianta e prende fuoco

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Il giovane, dopo una giornata al mare in compagnia degli amici, stava rientrando a casa in sella alla sua. A bordo della suaieri pomeriggio stava percorrendo la strada Provinciale 17 – sul litorale di Quartu Sant’Elena – quando per motivi che dovranno essere accertatati dagli inquirenti – all’altezza di via Leonardo da Vinci, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, che poi si sarebbeto sul muretto di una villetta,ndo. Nicola Perra, 22 anni, originario di Sinnai, è morto dopo che per 40 minuti i medici del 118 hanno tentato di rianimarlo, purtroppo inutilmente. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il muretto. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti, che hanno assistito in diretta al tragico schianto. Sul ...

