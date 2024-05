Saranno Famosi al Brancaccio di Roma dall’8 al 12 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 mag. (askanews) –è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti.– al teatrodial 12– è un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di ...

SARANNO FAMOSI Twenty Seven, ore 23.10. Con Irene Cara, Lee Curreri e Debbie Allen. Regia di Alan Parker. Produzione Usa 1980. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMA Un anno della vita degli allievi (attori, cantanti, ballerini) della New York school ...

