(Di lunedì 6 maggio 2024)per, magari sul marciapiede o in qualche angolo nascosto non è unache capita tutti i giorni, ma è meno insolita di quanto si pensi. In genere, quando accade, pensiamo si tratti di un piccolo colpo di fortuna che ci migliora la giornata e che ci fa riil sorriso. LEGGI ANCHE: — Trovata una lettera, non poteva avvenire una scoperta più romantica di questa >> Che sia anche solo un centesimo,è senza alcun dubbio di buon auspicio e anche sognare di riqualche soldino porta bene: per i più superstiziosi, infatti,che dal regno dei morti, qualcuno a noi caro sta cercando di mettersi in contatto e comunicare la sua presenza in modo alternativo. I più scettici faranno ...

Di sp alle alla Fontana per il lancio di una moneta. Si tratta di un’immagine comune alla Fontana di Trevi, un luogo iconico di Roma non solo per la bellezza del complesso statuario, ma anche per il romanticismo della gestualità del lancio della ...

Bitcoin torna a crescere dopo il suo “halving”: cosa significa - Bitcoin torna a crescere dopo il suo “halving”: cosa significa - Bitcoin torna a crescere dopo l'halving, con gli analisti che prevedono una crescita fino a 79.000 dollari entro giugno. Scopri di più.

Il parchimetro non accetta carte di credito e bancomat: la multa vale lo stesso - Il parchimetro non accetta carte di credito e bancomat: la multa vale lo stesso - Il parchimetro non accetta carte di credito e bancomat: la multa vale lo stesso Scopriamo cosa dice la legge in questa fattispecie ...

Sapete cosa significa trovare monete in sogno o per strada - Sapete cosa significa trovare monete in sogno o per strada - Le monete, fin dai tempi antichi, sono state associate alla ricchezza, alla fortuna e alla prosperità. Trovarne una, sia in sogno che nella realtà, può essere un evento dal significato profondo.