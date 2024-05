Santanché - la procura ribadisce il fallimento per Bioera

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè , il compagno Dimitri Kunz e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo, con l'accusa di truffa ai danni dell'Inps per ...

La richiesta di rinvio a giudizio era attesa, nell'indagine per truffa aggravata all'Inps: due società del gruppo Visibilia avrebbero messo 13 dipendenti in cassa integrazione Covid senza dirglielo. Nelle prossime settimane, le decisioni dei ...

Santanchè, i pm ribadiscono l'istanza di fallimento per la sua ex società - Inchieste a carico del ministro del Turismo Daniela Santanchè: la Procura milanese ha ribadito oggi in udienza la richiesta di liquidazione giudiziale per Bioera spa, società di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stata presidente fino al febbraio del 2022. Lo ...

