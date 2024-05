Sangue infetto - scandalo al ministero della Salute | Striscia racconta l’odissea di Arturo VIDEO

(Di lunedì 6 maggio 2024) Moreno Morello hato, nel suo ultimo servizio andato in onda nella puntata del 4 maggio di “la Notizia” come ilSanità possa sabotare la qualitàvita di un cittadino, che fu operato a soli 6 anni per una patologia cardiaca, subendo trasfusioni con sacche di. Nel 2011 l’uomo scoprì di essere affetto da epatite C ma la richiesta di indennizzo fu negata: per ilera passato troppo tempo dal fatto.ha così avviato una lunga battaglia legale e l’hata all’inviato dello storico programma Mediaset. La vicenda ha veramente dell’assurdo. “Mi hanno negato l’indennizzo perché l’ho scoperto troppo tardi –– Per la commissione ...

A Dresda è stato picchiato a sangue l’eurodeputato Ecke, candidato alle europee per i socialdemocratici - A Dresda è stato picchiato a sangue l’eurodeputato Ecke, candidato alle europee per i socialdemocratici - Bruxelles - Un "attacco alle fondamenta della nostra democrazia". Così i socialdemocratici in Germania hanno definito l'aggressione subita venerdì sera ...

Omicidio Bicinicco, Silvia Comelli trovata sporca di sangue in strada dopo aver ucciso Stefano Iurigh - Omicidio Bicinicco, Silvia Comelli trovata sporca di sangue in strada dopo aver ucciso Stefano Iurigh - “Venite l’ho ucciso”, avrebbe detto al 112 la donna, confessando il delitto al telefono con i carabinieri. I due si conoscevano bene e già da lungo tempo ma non è ancora chiaro che rapporto vi fosse t ...

Trasfusioni di sangue, in Lombardia raggiunta l’autosufficienza e crescono i nuovi donatori - Trasfusioni di sangue, in Lombardia raggiunta l’autosufficienza e crescono i nuovi donatori - Giovani e stranieri in leggera flessione tra chi si rende disponibile nelle Avis provinciali. Per le immunoglobuline bisogna ricorrere all’import dall’estero, specie dagli States ...