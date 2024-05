(Di lunedì 6 maggio 2024) “Questa mattina nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo “Borsi-Saffi” al quartiere Sansi è svolto l’incontro organizzato in collaborazione con l’Opera Nomadi rappresentata da Massimo Converso per discutere della proposta di estensione della legge 211 del 2000, che istituisce il Giorno della Memoria, anche a tutte le. Una ingiustizia storica a cui è necessario porre fine. Per questo il gruppo parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra in queste ore sta depositando una proposta di modifica della legge 211 affinché nel testo, oltre a commemorare loo e la persecuzione del popolo ebraico, vengano ricordate anche le stragi dei circa ventitremila, solo in Italia, Rom, Sinti e Lalleri, Slavi, testimoni di Geova, internati militari, ...

Giorno della Memoria Roma - Bonessio e Luparelli (AVS): "Lunedì 6 maggio incontro per illustrare la proposta di integrazione della legge 211" - ...teatro dell'Istituto Comprensivo "Borsi - Saffi" in via dei Sabelli 119 nel quartiere San Lorenzo . ... Così, in una nota, i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi - Sinistra Nando Bonessio e ...

Giorno della Memoria Roma - Bonessio e Luparelli (AVS): "Lunedì 6 maggio incontro per illustrare la proposta di integrazione della legge 211" - ...teatro dell'Istituto Comprensivo "Borsi - Saffi" in via dei Sabelli 119 nel quartiere San Lorenzo . ... Così, in una nota, i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi - Sinistra Nando Bonessio e ...