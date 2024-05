San Cristoforo - Via Di Giacomo | i Carabinieri arrestano 4 pusher

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Ennesimo colpo al fenomeno del traffico di droga, una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata, operato da parte dei militari dell’Arma di Catania. In particolare, questa volta è stata l’attenzione ai dettagli e la capillare conoscenza dell’ambiente in cui si opera, che ha consentito, aidel Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, di arrestare in flagranza 4 catanesi di 27, 23, 22 e 18 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al riguardo, intorno alle ore 17.00, i militari dell’Arma, durante una mirata attività info-investigativa che aveva l’obiettivo di contrastare lo smercio di droga nel quartiere di San, passando lungo la Via di, hanno notato uno strano “via ...