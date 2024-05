Sampmania: 'Invexendo' - sampmania: 'Invexendo' - A Genova c`è una parola particolare, difficile da rendere in italiano. E` `Invexendo`, descrive un mix di allegria, agitazione, euforia e una punta di preoccupazione..

Sampmania: vorrei salvare e riavviare come in Football Manager - sampmania: vorrei salvare e riavviare come in Football Manager - Ho un`ammissione piuttosto scabrosa da fare. Avete presente Football Manager, il gioco manageriale in cui tu sei direttore sportivo e allenatore di una società.