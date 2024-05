Salvini a Dalmine insieme a Calderoli | Necessario rendere giustizia alla Lega

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024). Durante il tour per la presentazione del suo nuovo libro ‘Controvento – L’Italia che non si arrende’, Matteofa tappa anche nel territorio bergamasco, per la precisione a. Un incontro, quello nella tarda mattinata di domenica 5 maggio, anche per dimostrare concretamente il sostegno del leader dellanei confronti del sindaco Francesco Bramani, candidato alle prossime elezioni comunali e del volto bergamasco nella corsa all’Europa a fianco dei leghisti, Giovanni Malanchini. Visita speciale anche da parte del senatore Roberto, fresco di approdoCamera per il ‘sì’ definitivo al disegno di legge sull’Autonomia Differenziata delle Regioni: “Lunedì siamo riusciti a concludere le discussioni in aula”, specifica. “Purtroppo martedì pomeriggio è ...