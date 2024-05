Salviamo Toomaj Salehi! Ci sono rapper che alzano la voce senza collane e denaro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Se vi chiedessi di immaginare un, di visualizzarlo, che figura vi verrebbe in mente? Forse la maggior parte di voi penserebbe ae accessori vistosi, segno di uno stile di vita basato sul, l’edonismo, la superficialità. E sicuramente questa ricostruzione non sarebbe sbagliata: buona parte deiche ci vengono proposti dai media mainstream può essere, a torto o a ragione, inquadrata in un filone ultraconsumistico e ultracapitalistico. Magari qualcuno di voi con un animo più romantico visualizzerebbe una figura diversa: quella del poeta rivoluzionario urbano che si oppone al sistema con le sue rime, che svela le contraddizioni della società, che oppone il suo blues di strada alla narrazione del sistema. Be, credeteci o no; sebbene sicuramente minoritaria, anche questo tipo di figura esiste ...