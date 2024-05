Salernitana Colantuono | Affrontato alla pari chi ha vinto ad ANFIELD TIFOSI? Non sono nessuno per poter rispondere

FORMAZIONI UFFICIALI Salernitana Atalanta , le SCELTE dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 18:00 all’Arechi Sono state comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI di Salernitana Atalanta per quanto concerne 35esima giornata di Serie ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: esordio in A per Sfait! - LIVE TS - salernitana-Atalanta: esordio in A per Sfait! - 17:58 - Squadre in campo, salernitana con completo nero con bordi granata, Atalanta con la casacca bianca. Pochissima gente sugli spalti e nessun coro dalla Curva Sud. Poche sorprese per mister ...

Serie A: Salernitana - Atalanta 1-2 - Serie A: salernitana - Atalanta 1-2 - salernitana-Atalanta 1-2 (1-0). salernitana (3-4-2-1): Fiorillo, Pasalidis (1' st Pellegrino), Fazio, Pirola, Sambia (23' st Zanoli), Koulibaly, Basic, Bradaric (32' st Sfait), Tchaouna, Vignato (23' ...

Colantuono: “Mi aspettavo un’Atalanta diversa, ora spero vinca più possibile” - colantuono: “Mi aspettavo un’Atalanta diversa, ora spero vinca più possibile” - Il tecnico della salernitana Stefano colantuono ha commentato a caldo quanto accaduto oggi contro l'Atalanta, ai microfoni di Dazn ...