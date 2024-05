Salernitana-Atalanta 1-2 | Scamacca e Koopmeiners ribaltano il gol di Tchaouna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Salerno, 6 maggio 2024 - L'fa visita allain questo lunedì di maggio con l'obiettivo di portare via tre punti importanti per la corsa alla Champions League. Gli uomini di Gasperini, che saranno impegnati poi anche giovedì nel ritorno delle semifinali di Europa League, distano tre punti dalla Roma di De Rossi quinta in classifica e che ieri ha pareggiato contro la Juventus. Dall'altra parte c'è unagià retrocessa, ma la squadra di Colantuono vuole evitare di fare la figura della vittima sacrificale in queste ultime uscite. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa c'è spazio per Fiorillo in porta, con il giovane Pasalidis assieme a Fazio e Pirola nei tre dietro. Sempre fuori Candreva, dunque a supporto dell'unica punta Ikwuemesi ci saranno Vignato e. Dall'altra parte, ...

La Salernitana aveva già salutato la serie A con largo anticipo ma perdendo 3-0 sul campo del Frosinone la retrocessione è diventata ufficiale e non c’è stato niente da salvare in una stagione in cui il numero degli allenatori che si sono ...

