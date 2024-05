Salernitana-Atalanta 0-0 LIVE

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Salernitana-Atalanta - Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di salernitana-atalanta - Primo posticipo del lunedì, salernitana-atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Complici i pareggi di Bologna e Roma, l’Atalanta scende in campo nel primo… Leggi ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: match iniziato in un clima surreale! - live TS - salernitana-atalanta: match iniziato in un clima surreale! - 17:58 - Squadre in campo, Salernitana con completo nero con bordi granata, Atalanta con la casacca bianca. Pochissima gente sugli spalti e nessun coro dalla Curva Sud.

C'è anche un big nella lista allenatori del Toro - C'è anche un big nella lista allenatori del Toro - Non serve sfogliare la margherita per capire chi allenerà il Toro nella prossima stagione. Se Cairo ha messo nel mirino Italiano come sua prima scelta, nulla è certo, ...