Sai perché il Colosseo è crollato solo per metà? Ecco cosa c’è sotto all’attuale forma asimmetrica

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il, anche conosciuto come Amphitheatrum Flavium, è stato costruito nel cuore di Roma ed è il più grande anfiteatro del mondo. Inizialmente aveva una capienza di 50 000 fino ad arrivare a 87 000 persone. Vespasiano iniziò la sua costruzione nel 71/72 d.C. e venne inaugurato da Tito nell’80. Ad un certo punto, però, crollò da una parte fino ad ottenere unailha laIl 1349 fu un anno catastrofico per l’anfiteatro di Flavio poiché un terremoto, con epicentro nell’Appennino Centrale, ne distrusse una parte e gli diede la. Il crollo derivò anche da un tipo disuolo particolare su cui fu eretto. LEGGI ANCHE:–Sai ...

