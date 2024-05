Sacerdote armato cerca di entrare in Piazza San Pietro | la polizia lo ferma

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una scena surreale si è mostrata agli occhi degli agenti di, che non si sarebbero mai aspettati: è accaduto inSana Roma e ha visto per protagonista un. Un uomo di chiesa che portava in giro una borsa. Ciò che hanno trovato al suo interno è veramente scioccante. Cerchiamo di ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Andava in giro con una borsa piena di armi il prete che è stato fermato a Roma, in piazza San Pietro , dagli agenti del commissariato Borgo. La scoperta del piccolo arsenale che il prelato si portava dietro è avvenuta verso le 9 di domenica 5 ...

Roma, 6 maggio 2024 – “Sono per difesa personale“. E’ quanto ha detto un parroco in abito talare ai poliziotti che è stato fermato ieri mattina, attorno alle 9, in piazza San Pietro . L’uomo, 59 anni proveniente dalla Repubblica Ceca, all’interno di ...

Un Parroco è stato scoperto con una pistola ad aria compressa nel suo borsello mentre si trovava in piazza San Pietro . La rivelazione della presenza di un Parroco armato in uno dei luoghi più emblematici della cristianità, piazza San Pietro , ha ...

