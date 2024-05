Saccardi inaugura il comitato elettorale Convinta di arrivare al ballottaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 – “Io sonodi riuscire adal secondo turno, poi da che parte ci schiereremo lo decideremo dopo il primo turno se per caso non fossimo noi la forza che va al: dipenderà da tante cose, aspetti, dal risultatoe dalle interlocuzioni che riusciremo ad avere”. Lo ha detto Stefania, candida di Iv a sindaco di Firenze, rispondendo ai giornalisti in occasione dell'zione del suo. Sempre rispondendo alle domande dei cronisti,ha dichiarato: “'Al centro con’ non è uno slogan ma il nome della lista che presenteremo. All'interno ci sono i nomi delle formazioni politiche che mi sostengono: Iv, Partito socialista, ...