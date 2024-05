Rugby L’Acea sbanca Salerno e conquista la salvezza in B

(Di lunedì 6 maggio 2024) La grande impresa è stata compiuta. La Perugia deltira un sospiro di sollievo e festeggia la permanenza in serie B del, con il blitz a. Dopo una stagione tribolata, dove Caruso e compagni hanno a lungo pagato lo scotto dell’inesperienza, proprio nel finale è arrivato il tanto agognato obiettivo. Quellache sembrava essere sfuggita e con l’arrivo sulla panchina di coach Leandro Poloni è diventata realtà. Il tecnico argentino ha portato una ventata di entusiasmo e quegli accorgimenti tattici che hanno cambiato il volto alla squadra. Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e classifica che è tornata a sorridere. L’ultima soddisfazione è arrivata in casa dell’Arechi, in un vero e proprio scontro diretto. I biancorossi dopo aver chiuso il primo tempo sul 6-6, nella ...

