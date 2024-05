Rozzano - danneggiata sede comitato elettorale centrosinistra | in frantumi la vetrina con la foto di Giuseppe Foglia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano, 6 maggio 2024 – Amaro risveglio per ildel candidato sindaco di, sostenuto dal(Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, lista civicain Comune). Nella notte è stataladella, in via Gerani 4. Probabilmente è stato lanciato un sasso contro la, mandata in, dietro cui campeggiava il manifestodi. Ieri pomeriggio nelladelsi era tenuta la presentazione delle liste e dei candidati a sostegno di, alla presenza anche dell'assessore Pierfrancesco ...

