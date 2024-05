(Di lunedì 6 maggio 2024) San Martino di Venezze (), 06 maggio 2024 – Le dosi dierano preparateconfezioni di. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di, a seguito di un controllo effettuato in un esercizio pubblico di San Martino di Venezze (). I militari hanno individuato un’autovettura, con il solo conducente a bordo, in un’area sensibile e hanno proceduto al controllo del veicolo. Alla nervosa reazione del conducente, un uomo italiano sui 48 anni, hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione. Lasequestrata Nel corso del controllo sono stati ritrovati due pacchetti di, al suo interno sono state trovate decine di dosi con varie sostanze ...

Caramelle alla cocaina: arrestato - Caramelle alla cocaina: arrestato - Nascondeva la cocaina, così come altre droghe, nelle caramelle. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di rovigo hanno tratto in arresto un 48enne cittadino italiano, ...

Rovigo, droga preparata come caramelle: arrestato spacciatore 48enne - rovigo, droga preparata come caramelle: arrestato spacciatore 48enne - L’uomo è stato fermato in auto davanti ad un locale e nascondeva le dosi di cocaina, hashish e marijuana in pacchetti di caramelle ...

Alcol e droga a 13 anni, "questione di educazione" - Alcol e droga a 13 anni, "questione di educazione" - rovigo - Abuso di alcol e droga sin dalla giovane età: questo è il fenomeno che sta toccando anche il Polesine, con punte di ragazzi attorno al 20 per cento frequentanti il Serd per dipendenza da ...