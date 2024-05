‘Romanzo tricolore - Lazio 1974 | La storia segreta di uno scudetto impossibile’ Il libro di Recanates - a 50 anni dal primo scudetto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 6 maggio 2024) A 50dal, esce unricco di nuovi aneddoti, vicende e confessioni inedite sulla “Banda Maestrelli”! Il romanzo, scritto dall’allora cronista sportivo al seguito della, sarà in edicola da sabato 4 maggio fino al 12 maggio in abbinamento a “Il Messaggero” e, dal 12 maggio, in tutte le migliori librerie! L’Airone editrice, marchio editoriale di Gremese International, è lieta di informarvi che già da questo week-end è in edicola per una settimana, insieme al quotidiano “Il Messaggero”, la pubblicazione di Francoi “ROMANZO: ladi unoimpossibile”, al ...