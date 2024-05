Roma - Alessio muore nell’incidente a Torre Maura | aveva 26 anni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non ce l’ha fatta il giovane che questa notte si è schiantato contro un semaforo. Ferite anche due ragazze a bordo dell’auto. Incidente mortale Aprilia – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com) Non c’è stato niente da fare perPasseri, questo il nome del ragazzo che ha perso la vita nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio dopo essersi schiantato con la propria auto su viale di. L’auto su cui viaggiava il 26enne, insieme ad altre due amiche, avrebbe colpito violentemente un semaforo, all’altezza del civico 82. Il ragazzo, originario di Frosinone, è morto sul colpo, mentre le due amiche sono state trasportate in codice rosso al Policlinico Casilino una, l’altra al Policlinico di Tor Vergata. Cosa sappiamo dell’incidente a vialeSono ...

