Roberta Di Padua e Alessandro verso Temptation Island? Sospette mosse social

(Di lunedì 6 maggio 2024) In una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine,DiVicinanza hanno dichiarato di stare benissimo e di non vivere alcuna crisi, contrariamente a quanto trapelato in questo periodo. A distanza di un po’ di tempo, però, la Diè tornata a fare delle straneche, a questo punto, stanno iniziando a generare qualche sospetto. Ecco cosa è successo. I gesti sospetti diDisuiDi voci inerenti una possibile crisi trane sono trapelate tante, ma la coppia nata a Uomini e Donne sembra reggere tutti i colpi e continuare ad andare avanti. In queste ore, però,ha pubblicato dei contenuti ...