Riunione Urso-ceo Prysmian su Fos di Battipaglia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta a Palazzo Piacentini una, in video collegamento, sulla vicenda della stabilimento Fos dia cui hanno partecipato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, e l’amministratore delegato e direttore generale di, Massimo Battaini. Nell’incontro, spieha il Mimit, è emersa la volontà di trovare “una soluzione industriale che preservi produzione e occupazione”. A tal fine sarà presto convocata una nuovaalla quale prenderà parte anche l’azienda che il 30 aprile scorso ha avanzato un’offerta non vincolante per rilevare il sito produttivo di. Proprio alla luce di quella offerta, il ministroaveva sollecitato il gruppo a mantenere accesi i macchinari così da ...