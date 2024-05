Rieti-Rimini oggi in tv | programma - orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 deidideidellaA2di. Il primo atto dellaha visto una vittoria di misura dei padroni di casa, che dopo un brutto avvio nel primo quarto sono riusciti a raddrizzare la partita, operando il sorpasso solo nell’ultimo parziale, vincendo per 74-73. Una sfida assolutamente equilibrata, quindi, che potrebbe riproporsi anche in questa-2, dovecercherà nuovamente di sfruttare il fattore ambientale per portarsi sul 2-0, mentrecerca quello che sarebbe un ...